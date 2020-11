Antallet af smittede vokser på skole

Skolens 1200 elever er sendt hjem, og fjernundervisningen er gået i gang. Det skete efter, at det i weekenden kom frem, at 21 elever i 8.-9.klasse samt otte lærere og vikarer var konstateret smittet med Covid-19.

Her til morgen er den sørgelige melding, at otte elever mere i 8.-9 klasse er smittet. Dertil komme en elev i 1. klasse. Altså samlet 30 elever.

Skoledirektøren ser det derfor som den helt rigtige beslutning, at man besluttede at lukke skolen helt ned.

Han glæder sig til gengæld over, at det allerede mandag lykkedes at få sat gang i fjernundervisningen, og at man er i god dialog med foreningslivet.