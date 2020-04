Kender du et barn eller en ung, der har brug for nogen at tale med? Henvis dem til onlinechatten.

Anonyme chatrådgivning til Solrøds unge

I morgen, tirsdag, åbner Solrød Chatten, som er en anonym brevkasse og chatrådgivning for unge i Solrød Kommune. Her kan unge chatte anonymt med en sagsbehandler, en familiekonsulent eller en SSP-konsulent om emner, der ligger de unge på sinde.

I denne coronatid, hvor intet er som det plejer, kan man hurtigt blive bekymret og føle sig utryg. Det gælder også for børn og unge, som måske savner vennerne og skolen, føler sig ensomme eller oplever, at forældrene skændes eller drikker for meget. Disse emner kan ofte være svære at tale med familie og venner om, og derfor har Solrød Kommune oprettet en online chatrådgivning, hvor børn og unge kan få et frirum og stille spørgsmål og få rådgivning til at håndtere de udfordringer, de tumler med.