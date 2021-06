Se billedserie Foto: FROM

Anne på arbejde i joggingbukser og sutsko

Solrød - 10. juni 2021

Ude godt. Hjemme bedst.

Anne Lindberg kan godt lide at gå på arbejde. Når det så kan ske iført joggingbukser, en bluse og et par sutsko - og der kun er nogle få trappetrin op til skrivebordet, så kan det ikke være meget bedre.

Siden april sidste år har hun, som mange andre, været hjemsendt.

Anne er 65 år og har i de sidste fire år arbejdet som lønbogholder hos Røde Kors. Arbejdspladsen har derfor været inde midt i København. Det betød dagligt en time med tog og Metro hver vej fra Klosterparken i Solrød til kollegerne på Blegdamsvej.

Men det blev der lavet om på i april sidste år. De skrappe corona-restriktioner betød, at medarbejderne blev bedt om at arbejde hjemmefra. Nogle få medarbejdere mødte dog ind, hvis de ønskede det.

Det gjorde Anne ikke.

Hun havde en god kontorstol og et hæve-sænke-bord på førstesalen i rækkehuset, og her indrettede hun sin nye midlertidige arbejdsplads. Det var i hvert fald tanken.

- Udover at spare to timers transporttid hver dag, så havde jeg også pludseligt 1600 kroner mere i hånden, som ellers blev brugt på pendlerkort hver måned. Jeg valgte også at arbejde hjemmefra, fordi helbredet er det vigtigste, så det gjaldt om at holde så lang afstand til coronaen, som overhovedet muligt. Så siden april sidste år har jeg nok kun være inde på min arbejdsplads 4-5 gange.

Hvor dejligt det end var, at have arbejdspladsen få trappetrin oppe, så var der også noget, som Anne Lindberg kom til at savne.

- Ja, jeg har savnet kollegerne og så bare det at komme ud af huset. Det positive har været, at jeg har fået mere ro til at koncentrere mig om mit arbejde.

Det kræver selvdisciplin at arbejde hjemme. Og det har Anne.

- Jeg har kunnet mærke, at jeg tager færre pauser. Jeg har holdt fast i arbejdstiden fra klokken 7 til 14.30 - og så snart jeg har fri fra arbejde, lukker jeg døren til kontoret. Der skal meget til for at jeg arbejder lidt en søndag aften. Men muligheden er der selvfølgelig. Lønnen til medarbejderne skal jo stå på kontoen hver den 25., fortæller Anne Lindberg.

De sidder - normalt - 300 medarbejdere på Røde Kors-kontoret i København.

- Mange af kollegerne er glade for at være tilbage på deres fysiske arbejdsplads. Nogle har jo siddet derhjemme og arbejdet fra sofabordet.

På den måde, har Anne Lindberg være priviligeret. Et pænt stort hæve-sænke-bord i et hjemmekontor. Så er det til at leve med, at kontoret også fungerer som bibliotek og vin-opbevaring!

Desuden har det været rigtigt hyggeligt i en periode, at også hendes mand Benjamin arbejdede hjemme - med skrivebord lige overfor Anne.

Anne er ikke i tvivl om, hvad der har været det største afsavn under coronaen:

- Jamen, det at komme ud at spise, gå i biografen eller til en god koncert, og så savner jeg mega meget at komme på ferie. Vi skulle have været på krydstugt med børnene til blandt andet Mexico. Den er blevet udsat. Nu har vi i stedet bestilt en kør-selv-ferie til Gardersøen.

Om det så også kommer til at foregå i joggingbukser og sutsko, melder historien ikke noget om.

Men det pæne tøj skal støves af igen. Med den delvise genåbning af samfundet, har Anne besluttet at møde fysisk op i København to dage om ugen - og ellers arbejde hjemmefra.