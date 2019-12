Østre Landsret idømte byrådsmedlem i Solrød, Jane Noer (V), seks måneders fængsel, hvor af to måneder skal afsones. Resten af straffen gøres betinget. Hun skal også udføre hundrede timers samfundstjeneste. Foto: Katrine Wied

Anklager i Landsretten: Politiker misbrugte sin stilling

Solrød - 12. december 2019 kl. 15:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var nogle meget alvorlige beskyldninger, som senioranklager Emil Folker fra Statsadvokaten onsdag fremkom med i sin procedure i ankesagen mod byrådsmedlem Jane Noer. Han mener, at hun har misbrugt sin politiske position i Solrød Kommune til at påvirke retssagens vigtigste vidne, nemlig sit yngste barn.

Jane Noer blev i går i Østre Landsret dømt skyldig i vold og mishandling mod sine tre børn. Men inden dommen faldt, kom anklager og forsvarer med deres syn på sagen i retssagens procedurer.

Hindre sagens opklaring

Anklageren indledte sin procedure med at kræve en ubetinget fængselsstraf på ikke under et års fængsel. Han mente, at Jane Noer skulle dømmes for mishandling af sine børn efter straffelovens grove voldsparagraf.

- Der er tale om systematisk vold begået mod egne børn. Det er ikke udtryk for enkelte »frustrationslammere«, som faren formulerer det. Det er foregået sytematisk over en 20 år lang periode, indtil det yngste barn sagde fra og stak af hjemmefra, sagde Emil Folker.

Han pegede på, at der ikke ligger nogle objektive beviser for volden. Der er ingen overvågningsvideoer eller skadestuerapporter. Men det er der ikke noget usædvanligt i, argumenterede han.

- I sager om familievold er der tale om ting, der foregår for nedrullede gardiner. Det er ingen stolte over, for både forældre og børn ved, at det er forkert, sagde Emil Folker, der er senioranklager.

Han mente, at man helt skulle tilsidesætte Jane Noers forklaring om, at volden er noget, som den ældste søn har opdigtet for at hævne sig for, at hun smed ham ud hjemmefra, da han var 21 år.

- Det er min opfattelse, at den ældste søns forklaring om volden er troværdig. Den er detaljeret og uden overdrivelse, sagde Emil Folker.

Anklageren mente også, at det var det yngste barns forklaring i den første videoafhøring, der var den rigtige. Og ikke den forklaring, som teenage-barnet kom med måneder senere i en ny videoafhøring.

- Forældrene har udsat deres yngste barn for en massiv påvirkning helt fra begyndelsen. Dagen efter, at barnet er stukket af hjemmefra, får de den mellemste søn til at sende en sms, hvor der står, at barnet risikerer at komme i plejefamilie og aldrig se sin far og mor igen.

Han mente videre, at Jane Noer har misbrugt den viden, hun har, fordi hun er formand for Solrød Kommunes tvangsfjernelsesudvalg, det såkaldte børne- og ungeudvalg.

- Her udnytter Jane, at hun i kraft af sit hverv som formand for børne- og ungeudvalget kender fremgangsmåden i sådanne sager. Hun ved, at den yngste ikke er blevet politiafhørt endnu på det tidspunkt, og hun har en viden om, at afhøringen af barnet vil havne i en straffesag. Det er derfor, hun aktiverer den mellemste søn og er initiativtager til, at han sender den sms, hvor han på ingen måde støtter den yngste. Der er ingen forståelse i den sms. Nej, her er det et ordvalg om, at barnet risikerer at blive tvangsfjernet og virkelig skal overveje sin handling, sagde Emil Folker.

Han hæftede sig også ved, at Jane Noer og hendes mand har været meget aktive for at forhindre, at det yngste barn har kontakt med den ældste bror. Forældrene sendte således to bekymringsbreve til Solrød Kommune, hvor de bad om at få kontakten til broren stoppet, hvilket Solrød Kommune i et vist omfang efterkom.

- Midt i maj kan den yngste ikke mere og beder om genafhøring. Jane Noer har fra første færd aktivt hindret sagens opklaring og helt utilbørligt placeret ansvaret hos navnlig den ældste søn. Det viser, at hun har noget at skjule og ikke haft vilje til sandhed, sagde Emil Folker, der videre peger på, at Jane Noer har slettet passager i en sms-korrespondance med den ældste søn, hvor han beskylder hende for vold, da hun vedlægger korrespondance i brevet til Solrød Kommune.

Denne sms korrespondance har været fremlagt som bevis i byretten.

Forsvarer: En konspirationsteori

Forsvarer Thomas Fogt derimod kaldte hele sagen for en konspirationsteori og krævede sin klient frikendt.

Han argumenterede for den forklaring, som Jane Noer har fortalt gennem hele sagen, nemlig at det er slået klik for hendes ældste søn, da han som 21-årig i 2014 blev smidt ud hjemmefra. Derefter har sønnen ifølge Jane Noer opdigtet, at han gennem hele sin barndom har været udsat for vold, og nu har set sit snit til at udnytte sin yngste søskende og presse barnet til at fortælle om vold, alene for at hævne sig på moren.

Thomas Fogt mener, at årsagen skal findes i en psykologisk brist hos den ældste søn.

- Det raseri, som den ældste søn viser, er ikke normalt. Det er svært at forklare hans voldsomme psykologiske reaktion, hvor han efterfølgende afbryder forbindelsen til sin mor, sagde Thomas Fogt.

- Da den yngste stikker af, er det forløsningen for den ældste søn. Nu har han sagen mod sin mor. Nu kommer regningen. Alt det, han har opbygget psykologisk. Nu har han anledningen til paybacktime, fortsatte forsvareren.

Thomas Fogt hæftede sig også ved, at ingen af børnene i deres barndom har betroet sig til nogen om, at de har været udsat for vold.

- Der er tale om to resursestærke forældre. Der er ingenting i denne sag, som dokumenterer, at der skulle være foretaget systematisk vold mod børnene. Der er heller ingen indberetninger fra omgivelserne, sagde Thomas Fogt.

Endvidere hæftede Thomas Fogt sig ved, at den ældste søn har forklaret, at alle tre børn blev slået med lammere på skuldrene, mens den mellemste i landsretten har afvist, at der har fundet vold sted.

- Der er en af de to brødre, der taler rigtig meget usandt, konstaterede forsvareren.

DAGBLADET Køge har tilbudt Jane Noer at kommentere sagen. Hun er ikke vendt tilbage ved avisens deadline.

