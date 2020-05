Send til din ven. X Artiklen: Aktivitets- og Frivilligcenteret går online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktivitets- og Frivilligcenteret går online

Solrød - 05. maj 2020

Da AFC er lukket ned, mangler mange borgere et fællesskab og et sted at mødes, og derfor inviterer AFC nu til online aktiviteter.

I Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) plejer der at være et væld af aktiviteter for borgerne. Det er et sted, hvor borgerne mødes, og venskaber opstår. På grund af Covid-19 er AFC nu lukket, og alle aktiviteterne er sat på pause.

På en gennemsnitlig uge er 800 mennesker involveret i husets aktiviteter på den ene eller anden måde, og derfor mangler mange borgere et fællesskab. Derfor har AFC lagt hovederne i blød for at finde alternative veje for nogle af aktiviteterne, når man nu ikke må mødes fysisk. Derfor kan AFC nu invitere alle Solrød Kommunes borgere til følgende online aktiviteter:

Kaffeslabberas: Kom inden for hver tirsdag og torsdag, når Lotte fra AFC inviterer til kaffehygge rundt om det virtuelle kaffebord.

Fredags-fællessang: Syng med af lungernes fulde kraft, når Peter fra AFC spiller og synger sange fra den danske Giro 413-sangskat hver fredag.

Slåbrok-Banko: Deltag i Solrøds måske største bankospil nogensinde - det er ganske gratis, og der er gode gevinster på højkant!.

