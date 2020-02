Birgitte Rasmussen fra Gl. Havdrup så gerne, at der var mange flere i Solrød kommune, som meldte sig som klimaagent. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Agent for det gode klima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Agent for det gode klima

Solrød - 28. februar 2020 kl. 16:25 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal gøre noget for klimaet. Vi kan ikke bare bruge løs og lukke øjnene længere. Så jo flere der gør noget, jo bedre. Folk skal kunne se, at det kan lade sig at gøre, at gøre det anderledes.

Birgitte Rasmussen blev for syv år siden uddannet klimaagent. Dem er der nogle stykker af i Solrød kommune - men plads til mange flere, hvis det står til Birgitte.

- For vi skal altså gøre noget for klimaet.

At det giver god mening at tænke bæredygtigt, er hun selv et strålende eksempel på. Hun har jordvarme og solceller, og var med, da det lille landsbysamfund etablerede Gl. Havdrup Biovarme, et halmvarmeanlæg. Det blev etableret i 2013 og kører upåklageligt. Da anlægget er brugernes egen investering sammen med Solrød Fjernvarme, så betales der fortsat af på udgiften.

- Vi følger olieprisen, så der er endnu ingen besparelse, som bruger endnu. Men det bliver der, når det er betalt ud.

Det at spare penge, er heller ikke det, der fylder i Birgitte Rasmussens bevidsthed:

- Jeg er sådan set ligeglad med regningen. Jeg gør det her for klimaets skyld. Det er det, der driver mig.

Selvom det er uden for hendes »pastorat«, så har hun også været ude og ringe dørklokker til dem, som formentligt får mulighed for at få overskudsvarme fra CP Kelko.

- Folk tog rigtigt godt i mod os. Men der var naturligvis også dem som sagde; »Hvad er det nu for noget pjat« og »Det jeg har, er godt nok«. Men generelt kunne vi mærke, at borgerne er meget miljøbevidste, fortæller Birgitte Rasmussen.

- Men jeg er ikke selv fanatisk, og flyver da gerne på ferie. Til gengæld ved de godt her i byen, at de skal altså ikke bruge spøjtemidler, når jeg ser det, fortæller hun med et grin.

56 huse i Gl. Havdrup er med i projekt halmvarme. Det svarer til 90 procent, og siger alt om folk godt vil gøre noget for miljøet - og alt det ikke behøver at være en fed forretning. Kampen for klimaet kommer i første række.