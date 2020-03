Affalds-ændringer i Solrød

Oplever du manglende tømning, så er det hurtigste at melde det ind direkte til renovatøren via Selvbetjening: https://solrod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx?b=1 .

Kommunen opfordrer dog til, at man udsorterer mest muligt til genanvendelse for at mindske mængderne af restaffald. Der kan stilles ekstra klare sække med plast, dåser, papir eller pap ved siden af spandene, hvis man har for meget affald til genanvendelse.