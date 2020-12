Sognepræst Kristine Stricker Hestbech og 30 af hendes medborgere er blevet smittet med covd19. Hun appellerer i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad til, at gudstjenesterne - med sang - juleaften aflyses.

Advarsel: Kirkelige arrangementer førte til stort smitteudbrud i lille by

Udbruddene er sket til trods for at, som hun fortæller, alle forholdsregler er overhold i forbindelse med 1. Søndag i advent i Havdrup Sognehus, hvor 42 var forsamlet, en julegudstjeneste med den lokale børnehave, en filmaften i sognehuset, meditativ skumringsstund i Havdrup Kirke og en afskedsreception for en medarbejder.

»Biskopperne siger, at vi skal gennemføre juleaftens gudstjenester. Med sang. Selvom det er det værste. Sangen, der spreder spyttet usynligt ud i rummet og lader virussen dale tyst som sne ud over os alle sammen«, skriver sognepræsten.

og hun har en appel:

»Ville det ikke klæde kirken selv at tage beslutningen om, at juleaftens gudstjenester foregår i hjertet og ikke i kirken - i stedet for at det er myndighederne, der må gøre det?«.