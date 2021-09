Der er behov for at flere melder sig som interesseret i at stille op til en plads i Solrød Ældreråd. Kun tre af de nuværende i rådet har besluttet at genopstille. Foto: Jesper From Foto: FROM

Ældrerådsmedlem: - Vi bliver bestemt hørt af politikerne

Solrød - 20. september 2021 kl. 13:09 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Som det ser ud lige nu, så er der kun tre, som genopstiller til Solrød Ældreråd, når der skal holdes ældrerådsvalg 16. november.

Claus Olsson, Steen Knuppert-Hansen og Sonja Poulsen er friske på at tage endnu en periode. Men det er langt fra nok.

Målet er syv medlemmer i bestyrelsen og yderligere syv suppleanter.

Erling Elberg, Flemming Frisk Andersen og Lotte Juhl genopstiller ikke.

De har siddet syv i rådet, men blev reduceret til seks, da een fraflyttede kommunen.

For fire år siden var der fredsvalg. Altså stillede der kun det antal kandidater op, som der var behov for. Men Claus Olsson lægger da ikke skjul på, at han gerne ser et fremmødevalg i år.

Man skal være fyldt 60 år for have stemmeret.

For at sætte lidt ekstra fokus på, hvad det indebær, at sidde i ældrerådet, så bliver der i den kommende tid holdt tre orienterings- og opstillingsmøder - hver gang klokken 16.30 til 17.30.

De holdes mandag 27. september i Havdrup Sognehus, tirsdag 28. september i Jersie Sognehus og tirsdag 5. oktober i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

- På møderne vil vi fortælle om rådets arbejde, og så håber vi naturligvis, at der er fremmødte, som vil melde sig som kandidat til ældrerådet, fortæller Claus Olsson.

- Som aktiv i ældrerådet bidrager man til at det, som har interesse for kommunens ældre og indgiver høringssvar til politikerne. Vi kører dog ikke enkeltsager. Så man skal have lysten til at kigge på ældreområdet.

Det som Claus Olsson specielt fremhæver er indflydelsen.

- Vi har temmelig stor inddirekte indflydelse på politikerne. Vi føler bestemt, at vi bliver hørt.

Nu er »jagten« så gået ind på at finde borgere på mindst 60 år, som har mod på at stille op til en plads i Solrød Ældreråd.

- Vi spørger da dem, vi kender i forvejen, om de kunne være interesserede.

Claus Olsson pointerer, at det ikke behøver at være så tidskrævende, at sidde i bestyrelsen.

- Vi holder møder hver halvanden måned, har nogle regionsopdelte møder og et til to større landsdækkende møder.

Et godt eksempel på, at det nytter, er boligmessen for nyligt, som var et tilløbsstykke, og hvor mange borgere og politikere mødte op for at høre om og diskutere ældreboliger - eller mangel på samme.

Ønsker man at stille op til Solrød Ældreråd, skal det ske på en kandidatliste, som man kan få udleveret på Solrød Rådhus eller rekvireres på mail Bgj@solrod.dk. Sidste frist for aflevering af kandidatlister er mandag 18. oktober kl. 12.