Ældreråd advarer: - Der mangler seniorboliger!

Det er ikke nogen nyhed, at der er i Solrød er mangel på boliger til seniorer. Mange sidder i dag i stort hus, men ønsker at flytte til mindre. Men de vil helst blive boende i kommunen. Den kabale kan ikke gå op, som det er lige nu. Godt nok skrider det lystigt fremad på den gamle skole i Jersie med lejeboliger, men det kan ikke dække hele behovet - og nok ikke alle ønsker at bosætte sig i Jersie.

»Formålet med denne "Senior boligmesse" er, at belyse, at der politisk skal skabes rammer for seniorer, så de kan blive boende i kommunen, hvor de har deres netværk, aktiviteter og hverdag samt venner og familie. I Solrød kommune er hver 4. seniorer 60+. Vi er også den kommune i Danmark, der har flest 80-årige seniorer. Der vil fra 2020 til 2030 komme en stigning på mere end 20 procent af seniorer over 60+. Det er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens efterspørgsel og krav. Derfor bør det nu sikres, at der i fremtiden kan tilbydes passende boliger til forskellige behov. I dag må seniorer fraflytte kommunen, hvis de ønsker en anden og mindre bolig. Opførelse af seniorboliger og -bofællesskaber er en win-win situation, hvor der skabes rotation i boligmarkedet og ressourcestærke familier kan tilflytte kommunen. Solrød Ældreråd arbejder på fastholde seniorer i kommunen. Bofællesskaber kan også være med til at afhjælpe ensomhed og samtidig viser det sig at,være en god løsning for seniorer, der har brug for en hjælpende hånd i hverdagen.«