Ældreråd: Bofællesskab vil ikke tage hensyn til kommunens seniorer

Skal seniorerne i Solrød kommune have fortrinsret til boligerne i det kommende senior-bofællesskab Bovieran? Det mener Solrød Ældreråd. For der er i den grad behov for boliger til kommunens seniorer. Og derfor mener ældrerådet, at logikken må være, at når der skyder nye boliger op, som er velegnede for kommunens ældre, så bør de også have ret til at komme forrest i køen.