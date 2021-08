Se billedserie Klinisk diætist Malene Foder Jessen har været rundt hos en stor del af de borgere, som er visiterede til madordningen, for at se om de har behov for justeringer. Det har i den grad været besøgene værd. Foto: Mette Birkvald Sørensen

Ældrekur mod vægttab: Blødere konsistens og tykkere sovs

Solrød - 25. august 2021 kl. 13:28 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Hvis kommunens ældre, som er visiteret til madordning, skal have mulighed for at holde vægten - eller måske ovenikøbet tage lidt på - så er det ikke kun afgørende, at de får noget på tallerkenen, som de kan lide. Og her er det så at diætist Malene Foder Jessen kommer ind i billedet.

Derfor er der nu indført en ny arbejdsgang omkring visitationen. Der vil fremover være et systematisk samarbejde mellem visitatorer og kommunens diætist samt ergoterapeuter. Og det har allerede vist sig som en rigtig god idé.

79 borgere, som ikke selv har mulighed for at lave mad selv, får det leveret fra Det Danske Madhus.

Når der fremover visiteres til madservice, vil visitatorerne stille borgerne fem spørgsmål omkring deres appetit, vægttab og synkefunktion. Hvis borgeren svarer ja til mindst et af spørgsmålene, vil borgeren få tilbudt en samtale med en diætist eller ergoterapeut - afhængig af problemstillingen. Diætisten kan vurdere borgerens ernæringsstatus, mens en ergoterapeut kan undersøge borgerens evne til at tygge og synke maden og vurdere, om der er behov for en særlig blød kost.

Diætist Malene Foder Jessen har nu været ude hos 53 af borgerne til en snak om den mad, de får.

- Min oplevelse er, at de generelt er glade for maden. En del borgere benytter sig af bestillingssedlen. Nogle fortæller, at de ikke er kræsne, andre vil gerne have, at dagens ret skal være en overraskelse. Men de flest krydser af og bestiller mad 14 dage frem.

Der er helt naturligt borgere, hvor det kniber gevaldigt med appetitten.

- Hvis ikke appetitten er så stor, så skruer vi i stedet op for fedtprocenten. Det kan f.eks. være, at man så kommer fløde i sovsen i stedet for minimælk. Vi gør alt for at borgeren ikke skal tabe sig, forklarer diætisten.

Ved at sætte fokus på den enkeltes madvaner og behov, er målet at portionerne bliver spist op, så borgerne ikke taber sig.

- Vægttab påvirker deres funktion og muskelmasse. Min oplevelse med besøgene er at borgerne er glade for at få skræddersyet deres mad, fortæller diætist Malene Foder Jessen.

- Får de noget mad, de godt kan lide, ja så spiser de mere. Og det er de gode klassiske danske retter, som stadig hitter. Der er en tendens til at de foretrækker frikadeller fremfor koteletter, fordi det er lettere at tygge.

Diætisten opfordrer til, at de visiterede også tager et mellemmåltid. Det er normalt midt på dagen, at de får deres varme ret, men - hvis de ønsker det - kan det sagtens laves om til madder til middag og så varm aftensmad.

Der er andre faktorer, som medvirker til, at ikke alle visiterede til madordningen har så stor appetit.

- Der er ingen tvivl om, at det sociale omkring spisningen har stor betydning.

Og her er det, at mange sidder alene omkring måltidet.

At det for nogle kniber med at få spist nok, bliver typisk observeret af hjemmeplejen, som så kan reagere. Det er også i mange tilfælde dem, som kommer og varmer maden.

De 53 borgere, som diætisten har fået en snak med, har givet et klart billede af, at det vil give mening med justeringer af maden hos nogle af borgerne.

Hele 28 procent har fået anbefalet en andet kostform end den nuværende. De 19 procent var villige til at få justeret kosten, mens de sidste 9 procent ikke havde det ønske.

Det var også værd at notere sig, at 13 procent af de adspurgte har haft behov for en såkaldt dysfagiudredning, da de har problemer med at synke maden.

Mest opsigtvækkende ved undersøgelse, var at hver tredje havde utilsigtet vægttab.