Ældrechef efter coronaudbrud på plejecenter: - Vi ved, det er en svær situation

Solrød - 15. oktober 2020 kl. 11:04 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag kom den sørgelige meddelelse om, at fem personer på den kommunale del af plejecenter Christians Have var konstateret smittet med Covid-19. Det handler om to beboere og tre medarbejdere.

Ældrechef Bente Gaardhøj Johansen fortæller her til morgen, at der ikke er konstateret flere smittede på plejecentret.

De to smittede borgere er fra blok C på første sal, hvor der i alt bor ni beboere. De andre syv er også blevet testet - men er ikke smittede.

Derudover er der så tre medarbejdere, som er smittede og derfor naturligvis sendt hjem. De arbejder primært i blok C, men da een af dem har været over i blok E, tager man ingen chancer, og får nu også testet de 15 beboere i den blok. Her forventes det, at der foreligger et resultatet i løbet af i morgen.

Onsdag blev 50 medarbejdere testet, og resten af medarbejderne bliver testet i dag.

Heldigvis har de to smittede beboere det okay.

- Den ene beboer har det fint, men den anden har det lidt småskidt. De øvrige beboere er ved godt mod, forklarer Bente Gaardhøj Johansen.

De pårørende til de smittede beboere er blevet underrettet. Situationens alvor betyder, at der nu er blevet indført besøgsforbud på hele den kommunale del af Plejecenter Christians Have. Beslutningen er truffet ud fra et forsigtighedsprincip, indtil der er overblik over smittens omfang, og for at forhindre, at smitten skal brede sig.

- Vi ved, at det er en svær situation. Men vi håber, at I har tiltro til, at vi vil gøre alt for, at vi alle kommer godt trygt igennem situationen, og at beboerne oplever den samme omsorg og pleje, som altid. Vi har hele tiden taget situationen med coronavirus alvorligt, og vi har konstant fokus på, at alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt, siger ældrechefen.

Hun er meget bevidst om, at det nok er en situation, som ikke stopper fra den ene dag til den anden:

- Det er desværre nok sådan, at det vil vare en tid frem endnu. Og selvom vi overholder alle retningslinjer, så må vi nok forvente små og store udbrud. Det vigtigste for os, er at vi kan håndtere den svære situation og skabe tryghed. Beboerne skal opleve, at der er ro på.

Der er ikke konstateret smitte på den private del af Plejecenter Christians Have, der drives af Altiden.