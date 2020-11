86-årig fuppet: Tricktyveri med "tabt" pengeseddel

Fredag morgen klokken 9 anmeldte en 86-årig kvinde fra Solrød, at hun torsdag formiddag havde været udsat for tricktyveri foran sin bank i Solrød Center.

Den 86-årige var ved Nordea Bank omkring kl. 10.38 for at hæve penge, da en mand henvendtes sig ved at prikke hende på skulderen og pege på jorden. Den 86-årige satte sin fod på pengesedlen, og vendte sig herefter tilbage mod pengeautomaten og tog sine penge og sit kort.

Flere timer senere opdagede hun, at der var foretaget to hævninger på hendes kort på i alt 14.500 kr. Da hun kontrollerede sit dankort så hun, at det ikke var hendes eget kort, hun havde i pungen, men en andens mands kort. Hun var nu klar over, at hun var blevet franarret sit kort i automaten.