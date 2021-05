Et bredt flertal i Folketinget har nemlig indgået en aftale, der betyder, at landets kommuner får tilskud til at håndtere både faglige udfordringer og trivselsproblematikker. Foto: Solrød Kommune

650.000 kroner til trivselsindsatser og faglige løft blandt skoleelever

Selvom skolelærere, pædagoger mv. hver dag gør deres bedste for at skabe nogle gode og udviklende rammer, hvor landets skoleelever både kan trives og lære, har coronapandemien alligevel sat sine spor både i forhold til trivsel og læring.

Et bredt flertal i Folketinget har nemlig indgået en aftale, der betyder, at landets kommuner får tilskud til at håndtere både faglige udfordringer og trivselsproblematikker bl.a. blandt de ældste elever i grundskolerne.

I Solrød Kommune betyder det, at kommunen får ca. 650.000 kr. ekstra til faglige og trivselsrettede indsatser for primært 9. og 10. klasserne, PPR, klubber i regi af PPR og UngSolrød samt elevrådene på de tre folkeskoler. Byrådet godkendte på byrådsmødet den 26. april 2021 bevillingen fra staten.

- Coronapandemien har betydet meget store ændringer for vores børn og unges hverdag, og vi ved, at det desværre har været og er en rigtig svær situation for mange børn og unge. Vores dygtige medarbejdere på fx skolerne, i PPR og i klubberne gør en stor indsats for vores børn og unge i hverdagen, og jeg er sikker på, at de med de ekstra midler nu kan sætte gang i endnu flere rigtig gode trivsels- og læringsinitiativer, siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, og fortsætter: