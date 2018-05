Se billedserie Klar til kamp: Seksårige Elvis Green Hyllegaard fra Jersie havde torsdag det store smil på, da han var på vej til København for at være maskot for yndlingsklubben Brøndby IF. Med sit gangstativ og den pavestolte fremtoning tog han de sociale medier med storm, da han senere på dagen fulgte klubkaptajn Johan Larsson på banen. Privatfoto

6-årige Elvis fik sit livs oplevelse: Fulgte yndlingsklubben til sejr

Solrød - 12. maj 2018 kl. 09:25 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Så sidder man her, 30 år gammel, med tårer i øjnene. Glæden og stoltheden i lille Elvis’ øjne…, skrev en bruger på det sociale medie Twitter i minutterne kort før klokken 17.00 torsdag eftermiddag.

Her ledsagede seksårige Elvis Green Hyllegaard fra Jersie med sit gangstativ sin favoritklub Brøndby IF’s svenske kaptajn, Johan Larsson, på banen ved årets fodboldpokalfinale i Parken.

Det skete foran flere end 31.000 tilskuere, i det der bare var et særdeles smukt og bevægende øjeblik for den tydeligt stolte knægt med cerebral parese, kendt som spastiske lammelser. Og for alle andre, som var vidner til det enten på nationalstadionet eller foran TV’et.

Seancen kom i stand, efter at Brøndby IF tirsdag efterlyste den knægt med gangstativ, der sidste år havde taget Brøndby Dagen med storm. En dag, hvor børn får lov at træne på Brøndby Stadion og møde deres idoler, og hvor Elvis med imponerende spil, bragende godt humør og et fantastisk gåpåmod gjorde varigt indtryk.

Senere tirsdag meldte Elvis’ far, Sebastian, sig og fortalte, at det var hans søn, der var tale om, og på den måde blev Elvis blågul maskot i den forrygende kulisse og foran hundredetusinde af tv-seere torsdag aften.

Dagen derpå er han en anelse træt efter et par hektiske dage i vælten. Fredag morgen var han sammen med mor Kristina i Go’ Morgen Danmark for at fortælle om sin store oplevelse og historier i blandt andet Ekstra Bladet er det også blevet til.

Klædt i Brøndbytøj fra top til tå og med et DBU-badge om halsen sidder Elvis Green Hyllegaard i hjemmet i Jersie, mens både flag og halstørklæde på bordet vidner om en familie, der holder med de nybagte pokalmestre.

Hvad var det bedste ved dagen i går?, spørger DAGBLADET.

- At de vandt, svarer Elvis prompte, om end anelse forlegent. Selv havde han tippet 3-0 til Brøndby inden kamp, men lever åbenlyst fint med 3-1-resultatet.

Med sig hjem fik han nemlig en oplevelse for livet at have ledt favoritklubben fra den københavnske vestegn til sejr.

Læs hele historien i DAGBLADET lørdag.