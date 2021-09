Se billedserie Der er enighed om, at motorvejsstøjen er en belastning for mange borgere i Solrød. Spørgsmålet er så om der bliver gjort noget ved problemet - og hvem der skal gøre det. Foto: Jesper From Foto: FROM

44 millioner biler kan ikke tage fejl

Solrød - 04. september 2021 kl. 06:44 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Det er nok ikke gået nogen borgers ører forbi, at man mange steder i Solrød kan høre støjen fra motorvejen.

På sidste byrådsmøde havde Michael Arnø på Venstres vegne stillet medlemsforslag netop omkring støjen fra de 121.000 biler, som dagligt drøner ud af Køge Bugt Motorvejen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen:

»Et meget stort antal boliger i Solrød kommune ligger i et område, hvor vejstøj fra Køge Bugt-motorvejen er en væsentlig faktor i hverdagen. Faktisk viser Miljøstyrelsens Støjkort, at området fra Strandområdet mod øst (området fra Strandvejen op til motorvejen) samt ind over Solrød Landsby samt op til Jersie Landsby i vest, har niveauer af vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 decibel (målt i 1,5 meters højde over jorden).«

Arnø skriver i sit forslag:

- Vejstøj er derfor noget, der bør tage seriøst af Solrød kommune og vi bør forsøge at sikre vejmyndigheden for motorvejen (Vejdirektoratet) prioriterer en indsats imod den generende vejstøj - ligesom vi som vejmyndighed for kommunevejene, skal det samme.

Nu var ikke ligefrem indtrykket hos nogle af de andre byrådsmedlemmer, at medlemsforslaget kunne betegnes som »breaking news«. De havde i det hele taget lidt svært ved at se, hvor Arnø ville hen med hans indspark.

- Det er lidt en tynd kop the. Der står ikke rigtigt noget i forslaget, sagde Morten Scheelsbeck (K).

Jonas Ring Madsen (S) undrede sig også:

- Ingen tvivl om, at Socialdemokratiet arbejder seriøst med at bekæmpe støj. Men betyder indstillingen, at der ikke bliver gjort noget? Hvem skal gøre noget? Hvilke initiativer handler det om? Hvorfor stiller Venstre forslaget? Hvad bliver så det næste forslag fra Venstre: At folk skal komme til tiden eller hvad ???

- Det er et forslag, som ingen kan have noget imod. Man søger de puljer, der giver mening, lød det fra Emil Blücher (LA).

- Om vi så fik lov, så kan Solrød ikke økonomisk løse opgaven med trafikstøj, slog Bo Nygaard Larsen (R) fast.

Borgmester Niels Hörup (V) forklarede:

- Der er arbejdet med støj siden starten af 00erne. Der er bygget volde. Motorvejen er blevet udviddet fra seks til otte spor. Der er sat støjskærme op. Der er taget en lang række initiativer. Det som der lægges op til, er hvordan vi kan få del i støjpengene.

I den netop indgåede aftale om Infrastrukturplan 2035 er der også afsat en pulje på 3 milliarder kroner i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj, hovedsageligt ved etablering af støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. Men der er aktuelt intet planlagt omkring Køge Bugt-motorvejen eller nærmere bestemt Solrød kommune.