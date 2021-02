400.000 kroner skal gøre Solrød Kommune endnu skønnere

I Gl. Havdrup vil landsbylauget bruge puljemidlerne til at højne værdien af landsbyens fællesareal ved mindestenen ved at lave et overdækket samlingssted i tilknytning til petanquebanen og legepladsen, imens DOK Administration får hjælp til at fjerne et gammelt legetårn og etablere et nyt, multifunktionelt legetårn.

- Det tydeligt for mig, at byrådet tog en rigtig god beslutning, da vi tilbage i 2018 oprettede forskønnelsespuljen. Det er en fornøjelse at læse de mange gode projekter, som engagerede borgere og foreninger melder ind med, samt ikke mindst at opleve implementeringen af de mange forskellige projekter rundt omkring i kommunen. Formålet med forskønnelsespuljen er netop at skabe forskønnelse af grønne områder og gøre Solrød Kommune smukkere til glæde og gavn for borgerne. Forskønnelsespuljen er et af de mange konkrete tiltag, hvor vi arbejder for at realisere byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.