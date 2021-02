300.000 kroner til handicaplift i svømmehallen

Et af Handicaprådets store ønsker går nu i opfyldelse: På mødet i går har byrådet besluttet at frigive 300.000 kroner, så adgangen til svømmehallen kan sikres for borgere med funktionsnedsættelser og der kan etableres en handicaplift ved varmtvandsbassinet i Solrød Svømmehal.

- Liften betyder, at vores rammer i svømmehallen bliver mere fleksible, og at de af vores borgere, som har funktionsnedsættelser, nu får en bedre mulighed for at bruge svømmehallen og varmtvandsbassinet. Det kan vi kun være meget tilfredse med, og Handicaprådet har også givet udtryk for, at det bestemt er et tiltag, som rådet støtter, siger Ivar Haugaard-Hansen.