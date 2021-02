En 27-årig grønlandsk kvinde er sigtet for drab og kræves varetægtsfængslet i sag om et drab i Solrød Strand søndag eftermiddag, hvor en 61-årig mand døde. Foto: Kenn Thomsen

27-årig kvinde kræves fængslet: Sådan blev 61-årig dræbt

En 27-årig grønlandsk kvinde er mandag eftermiddag sigtet for drab ved et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Efter sigtelsen blev læst op blev dørene begæret lukket ved grundlovsforhøret.

Anklager Thomas Rasmussen forklarede årsagen til begæringen med, at man endnu ikke havde haft mulighed for at afhøre kvinden, hvorfor man fra politiets side ikke kan udelukke, at der kan være en eller flere personer med interesse for sagen på fri fod.

Det er dog ikke politiets formodning, forklarede han.