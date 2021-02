2000 tilfældige borgere bliver spurgt om deres sundhed

Motionerer vi mere? Ryger vi mindre? 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i hele landet bliver fra i dag spurgt om deres sundhed. Undersøgelsen hedder "Hvordan har du det?" og skal være med til at kortlægge danskernes sundhed og trivsel.

For fjerde gang siden 2010 foretages undersøgelsen "Hvordan har du det?", som er den største landsdækkende undersøgelse, der skal give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

2.000 tilfældigt udvalgte borgere i hver kommune i landet modtager spørgeskemaet, og du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i din e-Boks. Hvis du har modtaget undersøgelsen, må du meget gerne svare på det, så undersøgelsen giver de mest brugbare resultater. Som tak for deltagelsen vil der blive trukket lod blandt besvarelserne.

Resultaterne fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.