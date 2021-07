180 lejligheder med altaner og tagterrasse i glas

- Trylleskov Strand er et virkelig spændende projekt. Den nye bydel ligger i et naturskønt og attraktivt område, og det har derfor været særligt vigtigt for os at sikre en så god en udsigt som muligt og holde materialerne i en høj og solid kvalitet. Projektet er indtil nu forløbet godt med gode samarbejdspartnere, der har overholdt alle aftaler. Det har vi sat særlig stor pris på her under coronapandemien, hvor alt har været mere usikkert end normalt, fortæller adm. direktør og partner i Artha, Jan Severin.