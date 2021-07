1000 inviteres til topmøde om børn og unge

Børne- og Ungetopmødet tager udgangspunkt i kommunens Dannelsesstrategi, som skal ruste børn og unge til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere, der aktivt deltager i deres egen tilværelse og i fællesskaber. Dannelsesstrategien tager afsæt i de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, menneskelighed og robusthed, som hele 0-18 års området arbejder med for at styrke børn og unges dannelse. Børne og Ungetopmødet vil have særligt fokus på karaktertrækket mod, der vil blive omdrejningspunktet for hele topmødet, skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

- Mange af fremtidens jobs, som børn og unge skal uddannes til, kender vi slet ikke i dag. Men jeg er ikke i tvivl om, at mod vil være en egenskab, som der bliver udpræget brug for - både nu og i fremtiden. Vi kan alle sammen helt sikkert være lidt mere modige i vores hverdag, og på topmødet tager vi netop fat på mod og dykker ned i det sammen med super inspirerende mennesker. Mod kommer i mange former og indpakninger, så tag dine forældre eller børn med under armen og bliv inspireret til, hvad du måske kunne gøre for at være mere modig, siger Kim Sunesen, formand for Familie- og Uddannelsesudvalget.