De cirka 7 hektar jord, der udgør det privatejet område i Havdrup Vest, er her markeret med sort. Skitsen over området er ikke endelig, de forskellige elementer på tegningen kan derfor fortsat ændre sig. Illustration: Solrød Kommune

100 boliger i Havdrup Vest

I Havdrup Vest er der de seneste år vokset en helt ny bydel frem, og nu er der udsigt til, at der kommer endnu flere boliger til området. Solrød Kommune har nemlig modtaget en anmodning om at lave en ny lokalplan for et privatejet område af Havdrup Vest, så der nu også på det areal kan bygges boliger.

Det har været et ønske fra kommunens side i mange år at udnytte muligheden for boliger i området, og den mulighed har ejeren af området nu også valgt at gøre brug af. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune har derfor valgt at sige ja til anmodningen.