Se billedserie Sebina Shannet Gravesen favner bredt med de netværk hun har oprettet for at føre folk i Solrød sammen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: - Det er da en ren fornøjelse at føre mennesker sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det er da en ren fornøjelse at føre mennesker sammen

Solrød - 13. juli 2019 kl. 08:13 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man kommer tilbage til sin fødeby efter mange år og ikke kender ret mange.

Man starter da et netværk, så man på den måde finder sammen med andre og være fælles om de spændende oplevelser.

Det gjorde Sebina Shannet Gravesen, da hun for to år siden flyttede tilbage til Solrød og nu har det udviklet sig, så hun administrerer flere netværksgrupper på Facebook, der samlet har flere hundrede medlemmer.

- Det er løbet fuldstændig løbsk, så vi i dag har over 600 medlemmer, siger hun med et smil og fortsætter:

- Det tager meget af min tid ved siden af arbejdet, men jeg får også selv meget ud af at være med til at skabe et »rum«, hvor andre mennesker kan mødes.

Hun fortæller, hvordan Solrød er en by i vækst, så hun vurderer, at de forskellige netværk kan vokse endnu mere - til glæde for endnu flere, der har lyst til at møde nye mennesker.

Sebina Shannet Gravesen fortæller, hvordan der i dag overordnet er fire netværk under hendes paraply: Det er Netværk for singler, for kvinder, for kvinder 60+ og netværk for selvstændige. Her kan man melde sig ind og være med til de forskellige aktiviteter, der bliver arrangeret. Det rækker lige fra fælles cykelture, spisning og salatworkshop til deltagelse i koncerter, oplæg af gæster og senest har der været mulighed for at prøve øreakupunktur.

Aktiviteterne bliver som udgangspunkt arrangeret i samarbejde med lokale spisesteder, virksomheder eller selvstændige.

- Jeg prøver at lave nogle ting, hvor vores medlemmer får et eksklusivt tilbud og på den måde give de lokale virksomheder en mulighed for at komme på banen, så de kan promovere sig selv, siger hun og forklarer, at mange aktiviteter også bliver sat i søen af medlemmerne selv:

- Jeg kan ikke stå for det hele, så medlemmerne må meget gerne selv komme med ideer og tage et initiativ. Jeg ser det heller ikke som min opgave at få dem til at tale sammen, når vi er ude. Her må de selv sætte noget på spil og klare den del.

Selvom det går godt med medlemsfremgangen, så er der dog en mangel på mænd, der har lyst til at være en del af det sociale fællesskab i netværket.

- Vi har nogle mænd med og dem er vi rigtig glade for, men det er lige som om mænd har lidt sværere ved at komme afsted - eller også har de bare den omgangskreds, de har brug for, siger hun og forklarer, at selvom den ene gruppe hedder »Netværk for singler«, så handler det ikke om at mændene skal parres med pigerne i netværket.

- Det giver bare en anden dynamik, når der både er damer og mænd med. Det er det sociale samvær, der er i fokus, men hvis der så er nogle, der finder sammen og bliver kærester, så er det da en bonus, bemærker Sebina Shannet Gravesen.

Hun opfordrer alle kommunens enlige mænd - og damer - til at komme ud af busken, hvis de har lyst til at møde andre i deres lokalområde.

- I vores netværk er der en god stemning og stor åbenhed, så der er mulighed for at få et socialt samvær med andre og nogle gode oplevelser, lokker hun og fortsætter:

- Jeg har overvejet at etablere et netværk for mænd, men jeg tror bare ikke, at det er mig, der skal gøre det.

Hun fortæller hvordan mange af de aktiviteter hun står for naturligt nok tager udgangspunkt i, hvad hun selv synes er spændende og det er måske ikke det samme som en mandegruppe. Den gruppe, der er for kvinder på 60+ er det også en anden, der reelt står for i forhold til aktiviteterne.

I den forbindelse fortæller hun, hvordan aktiviteterne så vidt muligt bliver arrangeret til en pris, hvor alle kan være med.

- Vi tænker på priserne, for vi vil helst have alle med og så en gang i mellem kan der være et arrangement som koster lidt ekstra for folk med en bestemt interesse eller lyst til at prøve noget anderledes.

Sebina Shannet Gravesen har tidligere overvejet at gøre netværksarbejdet til en fuldtidsbeskæftigelse, men er blevet enig med sig selv om, at det fungerer bedst på hobbyplan.

- Det er drevet at min interesse i at skabe nogle spændende og fede aktiviteter folk kan mødes omkring, siger hun og fortsætter om situationen nu her to år efter hun kom tilbage til Solrød og startede sit første netværk op.

- Jeg har lært rigtig mange mennesker at kende og fået rigtig mange gode, lokale kontakter - og så er det bare enormt tilfredsstillende at kunne skabe et rum, hvor andre kan mødes, fortæller hun.

Man kan finde alle de forskellige netværk på hjemmesiden Facebook.