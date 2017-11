De 72 kandidater ved kommunalvalget har talt og talt. Men i dag er det borgerne, som har »ordet«, ved valgstederne. Her er det Solrød Idrætscenter lige efter klokken 8 her til morgen. Foto: Jesper From

Nu er det op til dig

Det var første gang, at borgerne kunne stemme fra klokken 8, og meget tyder på, at det er en rigtig god idé. For det strømmede ind med stemmelystne borgere. De tidligere år, hvor valgstederne først blev åbnet klokken 9, var det primært pensionisterne som mødte frem fra morgenstunden. Men i dag var det tydeligt, at mange fremmødte var erhvervsaktive, som lige drønede forbi idrætscentret for at sætte deres to krydser, inden de fortsatte på arbejde.