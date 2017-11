Bjarne Sommer og Bo Nygaard Larsen på valgaftenen. Foto: Per Laursen

- 471 gange tak for støtten

Solrød KV17 - 27. november 2017 kl. 10:17

Alle følelser var i spil, da Radikale Venstre tirsdag aften fik et mandat valgt ind i byrådet i Solrød. Det er ikke mindre end 39 år siden, at partiet sidst opnåede valg i kommunen - og otte år siden, at partiet sidst stillede op til byrådsvalget.

Det glædelige budskab står på Det Radikale Ventres hjemmeside.

- Det kan næsten ikke blive større. Mange havde på forhånd afskrevet os, men alligevel får vi os kæmpet ind. Det er en holdindsats af dimensioner, siger Bo Nygaard Larsen, der fik partiets ene mandat.

I pressemeddelelsen står der endvidere om Bo Nygaard Larsens valg:

Han blev valgt ind i byrådet i 2013 for Venstre. Men på grund af interne uenigheder blev han ekskluderet to år senere og blev løsgænger, inden han i januar 2016 blev medlem af Radikale Venstre.

- Jeg kom til et parti, der brændende ønskede indflydelse i Solrød. I foråret 2016 begyndte vi da også at tale strategi i forbindelse med kommunalvalget. Og det lykkedes. Vores kampagne havde både substans med gennemarbejdede forslag og korte budskaber, der gjorde vores politik skarp. Og det hele blev formidlet af et stærkt kandidathold. Det er, tror jeg, årsagen til vores succes, siger Bo Nygaard Larsen.

Partiet fik 471 stemmer. De 135 var listestemmer. Bo Nygaard Larsen fik 200, Per Laursen 59, Karin Tegner 46 og Kim Pagels 31 personlige stemmer.

- Vi er alle dybt beæret over, at 471 vælgere har sat deres kryds på vores liste eller ud for en af os fire kandidater. Vi kan kun sige tak for den viste tillid. Det vidner om, at der er brug for en radikal stemme i Solrød, siger Bo Nygaard Larsen.

Han ser nu frem til samarbejdet de kommende fire år i byrådet:

- Jeg vil gerne ønske de andre partier og lister til lykke med deres valg. Jeg vil også gerne sige tak til de byrådskolleger, der enten ikke opnåede genvalg eller ikke søgte genvalget. I det nye byråd handler det om at lave en god politik for alle. I Radikale er vi kendt for at påpege eventuelle fejl og mangler, og det vil vi fortsætte med. Vi vil fortsat kæmpe for eksempelvis flere pædagoger, bedre forhold for de unge, mere uddannelse, flere ressourcer til det specialiserede børneområde, et landsbyråd og mere kultur, siger Bo Nygaard Larsen.