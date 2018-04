- Jeg har lært at kaste mig ud i noget der er lang over min komfortzone, og det ender som gode oplevelser og minder som man vil tage med sig resten af livet, siger en elev.

Unge oplever Tanzanias anderledes hverdag

Der er vigtigt for fremtidens voksne at se verden. Derfor rejser Næstved Ungdomsskole ud for at åbne verden for de unge.