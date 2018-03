Udstillingsskift i Hårbøllehuset

Joachim Knop fortæller om sig selv: - Omkring 1971 startede tre forskellige professionelle forløb for mig. Debutudstilling af billedkunst, psykiatrisk uddannelse og misbrugsforskning. Siden har disse forløb udviklet sig side om side som en livslang fælles kreativ inspirationskilde, og ikke som enten - eller aktiviteter. 'Art is a passion persued with discipline. Science is a discipline persued with passion'.