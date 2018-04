Tribute to Papa Bue

Fredag 4. maj præsenterer Jazzclub Saint Louis et spændende gensyn med bandet Tribute to Papa Bue. Papa Bue's Viking Jazzband har gennem mere end 50 år været Danmarks mest kendte jazzband. I samarbejde med Bente Bue sammensatte Erik »Krølle« Andersen, Papa Bues klarinettist i de seneste mange år, et Memorial Band med musikere, der har været markante medlemmer af bandet i forskellige perioder, med det formål at videreføre den originale Papa Bue-sound med de gode gamle numre. Mange af de store "Liller" numre er i dag overtaget af Per Jacobsen.