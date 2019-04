Sydslesvigske feriebørn søger værter

- Der er mange gode grunde til at invitere et sydslesvigsk barn på besøg i sommerferien. For det første vil det betyde et frugtbart venskab for ens eget barn. For det andet kan det blive det første møde med både dansk og tysk sprog og kultur i dagligdagen. Gode tyskkundskaber efterspørges som bekendt i disse år. Og for det tredje fylder feriebarnsordningen 100 år i 2020, og det vil vi selvfølgelig gerne fejre ved, at endnu flere sydslesvigske børn får mulighed for at komme på ferie i Danmark, siger Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.