Stafet løber videre med nyt navn og formål

Se billedserie Onsdag aften 13. juni skydes Næstved Stafetten i gang for første gang. Det nye løb skal øge interessen for løb rundt om Susåen - for både børn og voksne.

11. marts 2018

I 34 år har HGATM og Næstved Firma Sport holdt Danmarksstafetten. Den genfødes som Næstved Stafetten og løbes første gang onsdag 13. juni kl. 18 - til glæde for løbere og Svovlstikkerne.

Danmarksstafetten har været populær og løbsbyen Næstved har været kendt som en af de mest populære med op mod 2.000 deltagere. Det er mange år siden, der var knap 500 hold med, og der lever stadig gode minder fra turen rundt om Susåen og ikke mindst fra den folkefest der fulgte med på det grønne græstæppe nær Herlufsholmskoven.

I de senere år har det traditionelle motionsløb imidlertid fået konkurrence fra andre spændende løb. Det betød så sent som i sommeren 2017, at der kun var 295 løbere med til Danmarksstafetten, og det har fået arrangørerne til at lave et nyt løbekoncept.

- Vi har redefineret løbet og det er der kommet Næstved Stafetten ud af. Vi løber for 35. gang i den skønne skov, men det bliver på lidt andre præmisser end tidligere. Det skarpe øje vil også bemærke, at arrangementet er flyttet til en onsdag aften. Ydermere er det gjort nemmere at samle hold, da man kun skal være tre på et stafethold af selvvalgt sammensætning, siger Janne Jensen fra HGATM.

Sammen med Næstved Firma Sport er det meningen at genskabe det populære løb og tilføje fornyelse, der igen kan lokke flere med.

- Målet er, at Næstved Stafetten skal samle befolkningen i Næstved Kommune. Der er udover den traditionelle stafet indført en Walk, hvor man som hold, også kan gå turen sammen, siger Janne Jensen.

Der bliver også noget særligt for de yngste løbeben. Der er skabt et børnevenligt løb med op til fem børn på et hold. De løber en-kilometer-runder i halvanden time rundt om Sønderdræsset. På den måde kan venner og familier heppe på hinanden hele tiden.

- Derudover vil vi lave aktiviteter på pladsen for børn og barnlige sjæle. Sidst men absolut ikke mindst, er det besluttet, at Næstved Stafetten skal støtte et godt formål der vedrører børn i Næstved Kommune og i 2018 er valget faldet på Svovlstikkerne.

HGATM og Næstved Firma Sport har foreløbig et samarbejde med sponsorer fra Møns Bank og Intersport Seiffert samt et mediesponsorat fra Næstved-Bladet.

- Men håber selvfølgelig på, at flere vil bidrage til løbet og den gode sag, siger Janne Jensen.

Tilmelding på www.moensbank.dk/stafet. Facebook: @Mærk Næstved Løbet