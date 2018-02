Sportschef Thomas Foldbjerg er ansvarlig for Teams Fogs resultater - og lige nu er målsætningen så godt som nået. Foto Morten Aagaard.

Sportschef: Vi ligger der, hvor vi godt vil ligge

Søndagsavisen Sydsjælland - 19. februar 2018 kl. 14:07 Af Morten Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sportschef Thomas Foldbjerg ser tilbage på sæsonen og er i det store hele godt tilfreds. Målsætningen om at spille om medaljer er ikke urealistisk.

Spillerne træner i hallen, og de næste par uger skal hele sæsonens arbejde stå mål, med de forventninger som sportschef Thomas Foldbjerg satte for et års tid siden.

- Vi ligger lige der, hvor vi gerne vil ligge. Vi er nummer to i tabellen, og det er vi super glade for. Men hvis Bakken Bears vinder deres kommende kampe, så ender vi nok med at spille om tredje pladsen, siger han.

Det har været Team Fog Næstveds målsætningen at ende i top tre, men Thomas Foldbjerg er ikke bange for at indrømme, der har været nogle kampe, holdet ikke burde have tabt.

- Vores stabilitet i sæsonen er ikke så god, som vi håbede på. Vi spillede blandt andet en dum kamp mod Svendborg, som vi burde have vundet. Dertil har vi haft problemer, når vi møder Horsens, siger han.

Det giver naturligvis stof til eftertanke, og sportschefen er meget opmærksom på, hvordan holdet spil skal udvikles.

- Vi kigger på hvad problemerne er, for det ene øjeblik taber vi mod Horsens på hjemmebane og bliver løbet ud af hallen, og en uge senere slår vi Bakken Bears. Der er noget i Horsens spillestil, vi har svært ved, og vi skal finde ud af, hvordan vi matcher dem.

Ser man på hele sæson, så er resultatet rigtig fint, men Thomas Foldbjerg er ærgerlig over at Team Fog røg tidligt ud af pokalturneringen

- Vi spiller en kamp mod Hørsholm i en fyldt Næstved hal med rigtig godt opbakning. Vi er langt foran, men så taber vi det hele i de sidste minutter, siger han.

Lige nu arbejder Team Fog på at få hævet bundniveauet.

- Vi har fået JJ Mann ind, og han kommer til at gøre en forskel. De sidste kampe kommer til at gå med at få ham ind i rytmen.

Sæsonen sidste kamp er i medio marts, og umiddelbart derefter begynder slutspillet.

- Der skal vi nok skal spille mod Svendborg - og det vil være revanche fra sidste år.

- I slutspillet er forventningerne, at vi skal igennem kvartfinalerne og målsætningen er semifinalen - men der kan alt ske, siger Thomas Foldbjerg og tilføjer: - Vi vil da gerne i finalen.