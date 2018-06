Sommerens Malerkursus

I dagene 5.-9. juli holder den herboende hollandske kunstmaler Mark Stolk malerkursus i de smukke omgivelser ved Mern Å i landsbyprojektet Åbakkehuse. Kurset involverer både landskabsmaleri, hvor deltagerne får mulighed for at lære at male vand, græs, skygger, sten, træer og meget mere. Der er også mulighed for at tegne croquis med levende model og lære hvordan et ægte portræt folder sig ud, og hvordan man kan male 3D effekter.