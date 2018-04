Preben er med i eksklusiv løbeklub

Han blev ved samme lejlighed "Six Star Finisher" og dermed medlem af den eksklusive klub Abbott World Marathon Majors, hvilket der dags dato er under 100 danskere, der er. For at opnå den prestigefulde titel skal man - udover maratonløbet i Tokyo - have gennemført følgende fem løb: Boston Marathon, New York City Marathon, Chicago Marathon, Berlin Marathon og London Marathon.