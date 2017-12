De to P4-værter Morten Dam Sørensen (tv) og René Sabro er i julehumør. 18. december afgøres Julens By i radioen.

P4 kårer Julens By 2017

Søndagsavisen Sydsjælland - 12. december 2017 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er tid til at indstille byerne til den fine titel. DR P4 Sjælland kårer hvert år Julens By, og igen i år kan lytterne indstille deres favoritby by til titlen.

Julen er fuld af smag, og i år leder DR P4 Sjælland efter den by her i regionen med den bedste julesmag. Ved du, hvor den gode julesmag findes i din by, spørges der. Er det ved de brændte mandler fra trækvognen i gågaden, de lækre lune æbleskiver fra boden på torvet og den lokale julesnaps, som får julestemningen op i et højere gear?

Eller er det den smagfulde julebelysning i byens gågade, der gør, at din by bare smager mere af jul?

Årets tema for Julens By 2017 er »Julesmag«. Julens by 2017 bliver simpelthen den by, hvor den gode julesmag bor.

Er det din by, så kan du nominere den til Julens By 2017 ved at skrive en mail til P4julensby@dr.dk med en god begundelse.

Mandag 18. december afgør en jury live i radioen, hvem der bliver Julens By 2017.

Vinderbyen får fredag 22. december besøg af P4 Morgen, hvor værterne René Sabro og Morten Dam-Sørensen vil dedikere hele morgenprogrammet til byen med den bedste julesmag.