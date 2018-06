Over - under og på vandet

Vandugen udspringer fra Vordingborg Kommunes vision 2030, som lægger vægt på at nærheden til vandet kan bidrage til at give Vordingborg Kommunes borgere en aktiv, sund og sjov hverdag. Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at så mange bakker op med aktiviteter, og ser et stort potentiale i at bruge kysten og vandet til at tiltrække nye borgere.