Nyt liv i det gamle glasværk

Det gamle glasværk på Holmegaard genåbner i slutningen af 2019, men man behøver slet ikke vente så længe, før man kan få en smagsprøve på de nye visioner. Allerede i den sidste weekend i april slåes dørene op for en generalprøve, og der afholdes et stort designmarked i de gamle rå industribygninger.

Som Fugl Føniks rejser Holmegaard glasværk sig fra de ulmende gløder i en brændende industriovn og genopstår som et dansk flagskib for kunsthåndværk, kulturarv, forskning og formning af fremtiden.

Man behøver dog slet ikke vent til slutnigen af 2019 for at få en smagsprøve på de nye ambitiøse projekt.

27. og 28. april vil der i et samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark og designvirksomheden Wedocraft blive afholdt et stort og omfangsrigt designmarked fyldt med dygtige og kreative designere og kunsthåndværkere, der vil tilbyde de besøgende mulighed for at købe unika design produkter, få syn for den kreative proces, samt deltage i workshops henvendt til både børn og voksne.