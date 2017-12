Nisser deler ud af omsorg

Beløbet går til udsatte børn og unge og i år er det bestemt at Sorggruppen, som er en underafdeling af Omsorgsgruppen, skal modtage donationen. Julekomedien er fuld af nisser, rotter og mennesker, og spiller for 38. år i træk. Skuespillerne er cirka 70 børn og 10 voksne, og de spiller for fulde huse. Indtægterne fra juleforestillingen siger amatørteatret mulighed for at donere penge til sociale formål.