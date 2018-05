Indiegruppen Wild Forrest, her ved Køge Festuge, indtager også scenen på "Sol over Stevns"-arrangementet den 2. juni ved Strøby Idrætscenter. Foto: Franco Hansen

Musik og sol over Stevns

Søndagsavisen Sydsjælland - 27. maj 2018 kl. 16:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sol over Stevns holdes 2. juni kl. 10-24 på banerne ved Strøby Idrætscenter. Dagen byder på børneaktiviteter, musik, idrætsforeninger, stevnske fødevarer, kunsthåndværkere, kræmmere og turist på Stevns.

- For en førstegangs musik- og markedsdag som vores, synes vi, at vi har sammensat et godt, kvalitativt og bredt program, lyder det fra Pernille Worm, som er musikansvarlig,

- Programmet har både en række nye talenter, og så nogle lidt mere erfarne bands og solister. Det er vigtigt for os, at musikken favner bredt, så der er noget for enhver smag, siger hun.

Hip-hop talentet O-Man, indiegruppen Wild Forest og pop-rockbandet Oh Dear Mary er alle at finde på DR's KarriereKanonen, som er et talentudviklingsprogram for unge danske talenter.

Gruppen Three Bars kommer fra STU Horisonten, og er et samarbejde mellem to elever og deres musiklærer. De er programmets lille solstrålehistorie. De har for nylig udgivet et nummer på alle streamingtjenester, og er lige nu det fjerdemest afspillede nummer i Danmark.

Kvindelige musikere

Der tales en del om at få flere kvinder ind i populærmusikken. Det er lykkes med Rise Larsen, som er frontfigur i bandet Miss Rise, som spiller dynamisk, energisk og melodiøs rock, som den er skrevet af rockens stærke kvinder.

En anden kvinde, i en anden genre, er Anne Marie Lindegaard, som har fået en kometkarriere inden for Dansktoppen på P5, og som var nomineret til to priser ved dette års Dansktoppris.

Stevns Musikskole er med

For børnene bliver der også god underholdning. Chapper, som bl.a. er kendt fra børneprogrammet "Hvaffor en hånd" vil levere et show i øjenhøjde med fuld musik og beatbox.

Stevns Musikskole kommer med bands, De Flyvende Pink Ponyer, Oakstreet Jamband og Strewtown.

Den lokale musikfestival starter kl. 13 og slutter ved midnatstid.

Der er gratis adgang til arrangementet.

sky