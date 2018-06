Kulsvierfestival med flot nyt aktivitetshus

Lidt uden for Rønnede,holder Eskilstrup Kulsvierlaug til, og lige nu arbejder de på højtryk for at få et nyt aktivitetshus klar til den kommende Kulsvierfestival. Den finder sted i weekenden den 9. og 10. juni og byder som sædvanlig på masser af god musik, kulsviere i aktion ved tjæremilen, den store trækulsmile og stenovnen - og ikke at forglemme i fuld sving med at lave de berømte kulsvierpandekager.