Konge-løb med smil og sved

Søndagsavisen Sydsjælland - 24. maj 2018 kl. 14:16

Kronprinsen nåede at løbe 16,436 kilometer med start i Aalborg, efterfølgende One mile i Aarhus, Esbjerg og Odense for til sidst at slutte dagen af med en 10'er i hovedstaden.

Undervejs mødte Kronprinsen danskere der fejrede ham, og samtidig vise, at de bakker op om den sunde livsstil og bevægelse.

Fem løb på én dag. Hvordan har Deres ben det, spurgte kommentator Morten Dam Sørensen, da kronprinsen var kommet i mål. - Der har været rimelig meget sten i de her ben de sidste fem kilometer.

I samtlige Royal Run-byer har opbakningen været stor, og især i hovedstaden er Royal Run blevet Danmarks største 10 kilometer løb med 26.273 løbere. På mile-distancen har Royal Run slået New Yorks "Fifth Avenue Mile", og Danmark har nu status som verdens største one-mile løb med 7.852 løbere.

Samlet set har 70.575 tusinde danskere løbet med for at fejre Kronprinsen, og for 29 procent af dem, der løb med på mile-distancen, var det deres allerførste motionsløb.

Et tal, der rammer lige ned i Danmarkshistoriens største idrætsvision:

- Bevæg dig for livet er vores ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Det Royal Run, vi har set i dag, viser, at vi med de rigtige forudsætninger kan gøre ambitionen til virkelighed. Nu handler det for os som idrætsorganisationer at bygge videre på denne bevægelse; at forme en lettilgængelig og motiverende ramme for alle, siger Jakob Larsen, administrerende direktør i Dansk Atletik Forbund, der sammen med DIF og DGI har arrangeret Royal Run - støttet af Nordea-Fonden og TrygFonden.

