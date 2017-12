Regler er regler, også selv om det er jul. Men man skal være opmærksom på bytteregnerne. Foto: Jan Jensen

Julegaverne rammer ikke altid plet

Søndagsavisen Sydsjælland - 25. december 2017 kl. 16:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart jul, og derefter starter årets bytte- og udsalgsræs. Vær opmærksom på byttereglerne, der er forskellige, og husk, at man ikke mister dine forbrugerrettigheder, selvom varen er på udsalg.

Sådan lyder rådene fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det er ikke altid, at julegaven rammer plet. Og så er det en god idé at kende til byttereglerne, for de afhænger af, hvor gaven er købt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har samlet information om, hvad forbrugerne skal være opmærksomme på, når de bytter julegaver eller går på udsalgsjagt.

- Byttereglerne er forskellige afhængigt af, hvor gaven er købt. Er den købt på nettet, har forbrugerne automatisk 14 dages fortrydelsesret. Er gaven købt i en fysisk butik, kan butikken selv vælge, om forbrugeren skal kunne bytte gaven og under hvilke vilkår, siger souschef Susanne Aamann.

Rettighederne er de samme

Januarudsalget går snart i gang, og butikkerne vil stå i kø med gode tilbud. Selvom jakken eller de nye sko er købt på udsalg, går forbrugernes rettigheder ikke tabt.

- Forbrugerne mister ikke deres rettigheder, fordi en vare er købt på udsalg. De er stadig dækket af den to-årige reklamationsret, medmindre butikken ved købet har oplyst om, at varen havde en fejl, og at det var derfor, at den var sat ned i pris, siger Susanne Aamann.

Som kunde skal man være opmærksom på, at mange fysiske butikker, der normalt tilbyder en retur- eller bytteret, ofte vil skilte med, at det ikke gælder for udsalgsvarer.

Er udsalgsvaren købt på nettet, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

maa