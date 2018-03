I mange år har truslen om atomkrig været begravet i fortiden. Men det seneste år er atombomben atter kommet i fokus både som trussel og diplomatisk middel. (Foto: U.S. Department of Energy)

Højaktuel udstilling om atombomben

Når dørene slås op til årets sæson på Stevnsfort, åbner også den nye udstilling "Atombomben - ven eller fjende?" Udstillingen er skabt af museumsinspektør, koldkrigshistoriker og ph.d. Iben Bjørnsson og kan ses fra mandag 26. marts kl. 10 på Koldkrigsmuseum Stevnsfort lidt udenfor Rødvig Stevns.

- Atombomben og truslen om atomkrig er måske den faktor, der mere end noget andet dominerede og definerede Den Kolde Krig. Mange hadede den og ikke mindst dens frygtindgydende potentiale for masseødelæggelse, mens andre anså den for at være et nødvendigt og endda nyttigt instrument i forholdet mellem Øst og Vest. Den gav ophav til nye doktriner, begreber og strategier, politiske så vel som militære, fortæller Iben Bjørnsson.

Den nye udstilling er særligt aktuel oven på Ruslands præsident Putins udmeldinger om landets nye supervåben. Og, tilføjer Iben Bjørnsson:

- Med den allernyeste udmelding om, at Trump vil mødes med Kim Jong-Un, kan man spørge sig selv: ville Trump mødes med ham, hvis det ikke var for Nordkoreas atomprogram? Har Nordkoreas atomtrusler virket og dermed bevist at atomdiplomati ikke hører fortiden til?

Koldkrigsmuseum Stevnsfort forsøger med udstillingen at give et overblik over udviklingen af atomvåben samt de vigtigste dilemmaer og problemstillinger som knytter sig til deres eksistens. Desuden vises den japanske kunstner Isao Hashimotos tankevækkende værk "1945-1998" i sin oprindelige opsætning. Værket omhandler antallet af atomsprængninger gennem tiden.

Det er op til gæsten at bedømme: er de gamle problematikker blevet relevante igen? Er atombomben vores ven eller fjende?

Udstillingen er en særudstilling og vises kun i sæsonen 2018.