Havørn udstoppet i Parken

Den er kendt som en flyvende dør. Vingefanget på en havørn er godt to meter og det bliver næsten lidt for virkeligt, når der ligger en død havørn på et bord. Konservator Peter Kildenfeldt er blandt de få, der har tilladelse til at udstoppe fredede fugle, og i fredags var det muligt at følge en konservators arbejde foran Grejbutikken i Parkens Butikscenter i Næstved.