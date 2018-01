Konfettiregn over årets iværksættere 2018 Helle Engbork og Rune Blichfeldt Thieme. Til venstre ses Jens Peter Andersen, formand for Næstved Rådgiverforum.

Guldregn til Årets Iværksættere: Engbork

Borgmesteren nævner at Næstved blev Julens By. Der der er campus på vej, p-huse, boliger, vej-ring om og et nyt center bygges ved siden af det nu amerikansk ejede storcenter.

Omsider kan spændingen udløses. Da det bliver nævnt, at der er tale om en butik med en succesrig webshop går det op for ægteparret bag Engbork, at det er dem, der er vindere. Helle Engbork giver sin mand, Rune Blichfeldt Thieme, et stort kys. Der uddeles high-fives til personalet på vej op til scenen, hvor der venter blomster og et knald fra konfetti-kanonerne.