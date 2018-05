Foto: Morten Aagaard. Foto: pressefotograf Harry Nielsen 20 46 70 62 mail

Grønne fingre på Rønnebæksholm

25. maj 2018

Lørdag 26. maj kl. 10-14 er der stort havemarked i parken på Rønnebæksholm ved Næstved. Det er Haveselskabet der står bag arrangementet med spændende planter og gode råd til haven.

Man behøver ikke have grønne fingre for at nyde havemarkedet på Rønnebæksholm, for de mange hobbygartnere og professionelle der sætter deres stand op i parken, deler gerne ud af gode råd om blomster og bede.

Formanden for Haveselskabet, Ruth Tange, er initiativtager til det hyggelige marked, hvor der er op mod 50 stande. Her sælges alt fra stauder og sommerblomster til vinplanter og smedejern.

- Og så kommer alle havenørderne med de særlige planter, siger Ruth Tange.

Alle er velkomne til at sælge deres planter. En salgsplads på Havemarkedet, som kan være et lille stade eller en trailer koster to planter. Planterne skal stå i ren jord, være sunde og være forsynet med et navneskilt.

Derudover er der mulighed for en omvisning i den 6000 kvm Herregårdshave på Rønnebæksholm. Den er bestemt et besøg værd for de haveglade. Her kan man få en snak med herregårdsgartneren, Sara Nørager Andersen, der er i fuld gang med arbejdet. Der er omvisninger kl. 11 og kl. 13.

I haven dyrkes både historiske og specielle grøntsager, krydderurter og blomster, der er smukt anlagt i geometriske bede.

Entrébilletten til havemarkedet giver også adgang til udstillingen i Rønnebæksholms hovedbygning. Her kan gæsterne se udstillingen En kort historie om abstraktion, hvor blandt andet et af Yoko Ono's værker vises.