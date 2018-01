Grev Gris i Præstø

Den handler kort fortalt om Prins Knud, der en dag møder en lille gris. Grisen leger i en mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver hurtigt gode venner, og fortællingen tager for alvor fart, da Prins Knud præsenterer den lille gris for resten af hoffet. De fine og fornemme folk på slottet sætter alt ind på at lære grisen deres fornemme manérer og gøre den til Grev Gris. Vil det lykkes hoffet at forvandle jordnær mudderpølglæde til stiv fornemhed?