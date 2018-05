Se billedserie Thor Mejsner Sørensen og Jakob Spodsberg er begge iværksættere - og ambitionerne er store. De har manglet et sted at mødes med ligesindede. - Hvis det findes, så må man skabe det selv, lyder det fra de to initiativtagere. Foto: Morten Aagaard.

God start for de unge iværksættere

Søndagsavisen Sydsjælland - 23. maj 2018

Der har været tryk på op til åbningsreceptionen. Alle vågne timer er blevet brugt på at gøre alt klar.

Det skriver Næstved-Bladet.

De fire iværksættere Thor Mejsner Sørensen, Jakob Spodsberg, William Hansen og Laura Jensen er godt tilfredse med den kick-off som deres nye center for iværksætteri og innovation har fået.

Remisen Næstved er et kontorfællesskab af unge, for unge. De slog dørene op og præsenterede idéen torsdag.

- Vores reception gik over al forventning. Vi er super taknemmelige for det gode fremmøde og den ros vi modtog for vores initiativ, siger Thor Mejsner Sørensen.

Idéen til initiativet opstod, da de selv manglede et sted at gå hen for at mødes med andre ambitiøse unge som vil prøve kræfter med iværksætteriet.

Ved åbningsreceptionen dukkede politikere, skolebestyrere, undervisere og erhvervsfolk op - sammen med venner og medstuderende - for at høre mere om Sydsjællands eneste iværksætteri- og innovationscenter, fortæller Thor Mejsner Sørensen.

Selvom at der er blevet knoklet op til åbningsreceptionen, er der ikke noget der tyder på at det unge firkløver skal slappe af i den kommende tid.

- Vi arbejder hårdt på at få opmærksomhed omkring Remisen Næstved. Vi vil meget gerne ud og præsentere det på skolerne og for virksomheder der kan få gavn af vores venue. For udover at være kontorfællesskab er Remisen også et rum til læring og vidensdeling, siger Thor Mejsner Sørensen.

Planen er at fylde kalenderen med foredrag, workshops, præsentationer og kurser.

- Udover arbejdet med promoveringen, forsøger vi at finde iværksættere som mangler en kontorplads. Vi vil have både faste kontorpladser, flyverpladser og pladser særligt til studerende, siger han.

Læs hele historien i Næstved-Bladet i næste uge.