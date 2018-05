Se billedserie Fens Wine?s Flemming Nielsen på vinmarkerne sammen med Harald og Maria Rauen i Tyskland. Privatfoto

Fens Wine går efter druen og den gode historie

Søndagsavisen Sydsjælland - 03. maj 2018 kl. 14:58 Af Jan Jensen

Der er mange måder at fornemme mennesker på, men et håndtryk virker stadig, når det handler om at finde den helt rigtige vin hjem til Fensmark Brugsforening.

Flemming Nielsen mindes et af det gode håndtryk han fik på en stand. Håndfladen var ru som sandpapir, og indtrykket holdt hele vejen. Det var vinbonden selv, der stod på standen og sådan begyndte den gode samtale, der senere udviklede sig til en af de gode aftaler, som Fens Wines ansvarlige indkøber er kendt for at have en del af.

Flemming Nielsen er vild med vine og han har det perfekte job. Han har ansvaret for import af vine til Fens Wine, der drives som selvstændig del af forretningen. Vinmanden er også aktiv i brugsens egen vinklub, og formålet med egenimport er klart som en Riesling Grauschifer. Den fra fra Weingut Familien Rauen. Den tyske families naboer i Tyskland er danskere, som tilfældigvis er kunder hos Fensmark Brugsforening, når de er i Danmark.

Den tyske forbindelse er årsag til Riesling Grauschifer er kåret som en af de ti bedste i sin klasse af 41 danske importører af tysk vin.

Flemming Nielsen er konstant på jagt efter nye gode Fens Wine, og det handler om at vide, hvad man går efter, når man opsøger Pro Wine messen i Düsseldorf, hvor i alt 14 store haller bruges til at promovere alverdens gode vine.

- Jeg bruger det blandt andet til en kvalitetskontrol for at sikre mig, at vore populære vine kan købes igen i nye årgange. De skal gerne være lige så gode. Men det er også her man møder nye vinhuse og får kontakter, fortæller Flemming Nielsen.

På bordet står en 2012 Carmenere, grand reserva fra Chile og en Terre Noboli, Nerello, Rosso 2016 fra Italien. Der er også en lækker Quarti Vecchio ripasso superiore 2014. Alle rødvine har fået fire stjerner i BT og styrker Fens Wines omdømme og beviser, at den lokale importør er på rette vej.

De gode anmeldelser mærkes i Fens Wines webshop, ligesom historierne hurtigt spredes i butikken, hvor de tre vinkendere altid er på gulvet og klar til at rådgive og fortælle om de nye indkøb. Der er også mulighed for at smage, og den gode oplevelse virker.

